В Ростове открытие пляжа в парке «Дружба» оказалось под угрозой срыва
В Ростове могут так и не открыть пляж в парке «Дружба» на улице Капустина. Желающих подготовить берег Северного водохранилища к купальному сезону не нашлось.
МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» искал подрядчика, который приведет пляж в порядок и продолжит его обслуживание до 1 октября. Однако желающих выполнить работу за пару миллионов рублей так и не нашлось. Теперь на сайте госзакупок повторно разместили аналогичный тендер. Победитель станет известен не раньше 15 марта, а значит, у подрядчика есть всего две недели, чтобы подготовить пляж к открытию.
В услуги входят обработка Северного водохранилища от комаров, клещей, крыс, обследование и очистка дна, проверка качества воды, установка биотуалетов. На территории пляжа разместят медицинский и спасательный пункты. Ежедневно на берегу будут дежурить по два спасателя и медсестра.
Стоимость контракта осталась прежней - 1,9 миллиона рублей. Средства направят из бюджета донской столицы.