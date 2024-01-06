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В Ростове рождественские богослужения пройдут в 55 храмах

В Ростове рождественские богослужения пройдут в 55 храмах
Рождественские богослужения в Ростове пройдут в 55 храмах. Информацию об этом сообщил глава администрации донской столицы в своем телеграм-канале.

Главная рождественская служба начнется 6 января в 23:00. Любой желающий сможет посетить мероприятие в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Для жителей работу общественного транспорта продлили до 3:00.

Добавим, что за правопорядком ночью проследят правоохранители и казачьи дружины.
Фото: Rostov.ru
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