В Ростове рождественские богослужения пройдут в 55 храмах
Рождественские богослужения в Ростове пройдут в 55 храмах. Информацию об этом сообщил глава администрации донской столицы в своем телеграм-канале.
Главная рождественская служба начнется 6 января в 23:00. Любой желающий сможет посетить мероприятие в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Для жителей работу общественного транспорта продлили до 3:00.
Добавим, что за правопорядком ночью проследят правоохранители и казачьи дружины.