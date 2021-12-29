В Ростове работу общественного транспорта продлили на Рождество

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону на Рождество продлили работу общественного транспорта. Уехать домой после богослужений жители донской столицы смогут до 3 часов 7 января.Рождественские литургии пройдут в 56 храмах города. В ночь на 7 января глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавит службу в кафедральном храме Рождества Пресвятой Богородицы на Соборной площади в донской столице. Начало богослужения запланировано на 23 часа. Служба продлится до 3 часов, поэтому и транспорт будет ходить до этого времени.Одновременно с литургией в храме Рождества Пресвятой Богородицы начнутся богослужения и в других храмах города.Служба пройдет с соблюдением всех карантинных мер. Жителям Ростова рекомендуется также соблюдать ковидные ограничения, а пожилых людей призывают остаться дома. На территории донского региона снизился прирост инфицированных коронавирусом, однако подвергать себя риску не стоит.