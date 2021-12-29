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В Ростове работу общественного транспорта продлили на Рождество

В Ростове работу общественного транспорта продлили на Рождество
В Ростове-на-Дону на Рождество продлили работу общественного транспорта. Уехать домой после богослужений жители донской столицы смогут до 3 часов 7 января.

Рождественские литургии пройдут в 56 храмах города. В ночь на 7 января глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавит службу в кафедральном храме Рождества Пресвятой Богородицы на Соборной площади в донской столице. Начало богослужения запланировано на 23 часа. Служба продлится до 3 часов, поэтому и транспорт будет ходить до этого времени.

Одновременно с литургией в храме Рождества Пресвятой Богородицы начнутся богослужения и в других храмах города.

Служба пройдет с соблюдением всех карантинных мер. Жителям Ростова рекомендуется также соблюдать ковидные ограничения, а пожилых людей призывают остаться дома. На территории донского региона снизился прирост инфицированных коронавирусом, однако подвергать себя риску не стоит.
Фото: DonDay.ru.
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