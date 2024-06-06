В Ростове родственники разыскивают пропавшую 82-летнюю женщину

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростове-на-Дону разыскивают 82-летнюю Антонину Токареву. Последний раз её видели на улице Сарьяна 6 июня.Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Родные не смогли с ней связаться и обратились в полицию и к волонтёрам.Поисковики и полицейские обследуют все улицы и районы города, где могла быть Антонина Токарева.Рост пропавшей женщины составляет примерно 160–165 сантиметров. Она худощавого телосложения, с волнистыми седыми волосами до плеч. На лице у женщины видна свежая травма.Пенсионерка была одета в красное платье с длинными рукавами.Если вы видели её или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-800-550-10-54 или 112.