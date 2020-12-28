На Дону разыскивают без вести пропавшую 73-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку. Раиса Федоренко почти два месяца не выходит на связь.Жительница поселка Киров (под Новошахтинском) ушла из дома 9 ноября и с тех пор так и не вернулась. Родные не знают, куда могла направляться бабушка. В отчаянии они написали заявление в полицию. Правоохранители занялись поисками женщины, но пока все безрезультатно.Раиса невысокого роста - около 150 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшей темно-русые волосы, с проседью, ниже плеч. На левой щеке у женщины - родинка, зубов нет. Пенсионерка страдает провалами в памяти.Последний раз ее видели в платке сиреневого цвета и драповом пальто, на ногах - черные резиновые галоши.Если вы видели Раису Федоренко или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 112, 2-16-37 или 8-904-506-63-92.