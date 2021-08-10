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В Ростове разыскивают пропавшую дезориентированную пенсионерку

В Ростове разыскивают пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Ростове без вести пропала 79-летняя женщина. Таисия Петкова ушла из дома на улице Борко 11 августа и до сих пор не вернулась.

Последний раз ее видели около 13 часов. Когда к вечеру местонахождение бабушки осталось неизвестным, родные забили тревогу. Пожилая ростовчанка не ориентируется в пространстве и могла попросту заблудиться. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

У пропавшей короткие седые волосы и каре-зеленые глаза. Рост женщины - около 155-160 сантиметров, телосложение - среднее. Пенсионерка ушла в синем халате в мелкий цветочек и голубых тапочках.

Если вы видели Таисию Петкову или знаете что-то о ее местонахождении, позвоните по телефонам: 112; 8(8000700-54-52).

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