В Ростове разыскивают без вести пропавшую 68-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт.

В донской столице без вести пропала 68-летняя Зоя Ушакова. О местонахождении пенсионерки нет информации больше суток.Женщина ушла из дома 28 января. С тех пор о том, где находится ростовчанка, неизвестно. Родные забили тревогу, когда она не вернулась вечером домой. Родные обзвонили знакомых, но никто не знал о том, где она может находиться. В отчаянии они пошли в полицию и попросили помощи в поисках женщины.На вид Зое - около 70 лет, рост - 170 см, телосложение среднее, глаза зеленые, а волосы седые. Она уходила из дома в шубе, сапогах и шапке. При себе у женщины была сумка зеленого цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Зои Ушаковой, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.