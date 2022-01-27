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В Ростове разыскивают без вести пропавшую 68-летнюю женщину

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 68-летнюю женщину
В донской столице без вести пропала 68-летняя Зоя Ушакова. О местонахождении пенсионерки нет информации больше суток.

Женщина ушла из дома 28 января. С тех пор о том, где находится ростовчанка, неизвестно. Родные забили тревогу, когда она не вернулась вечером домой. Родные обзвонили знакомых, но никто не знал о том, где она может находиться. В отчаянии они пошли в полицию и попросили помощи в поисках женщины.

На вид Зое - около 70 лет, рост - 170 см, телосложение среднее, глаза зеленые, а волосы седые. Она уходила из дома в шубе, сапогах и шапке. При себе у женщины была сумка зеленого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Зои Ушаковой, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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