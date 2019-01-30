Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове пройдёт пикет в поддержку активистки «Открытой России», помещённой под домашний арест

В Ростове пройдёт пикет в поддержку активистки «Открытой России», помещённой под домашний арест

Представители общественности решили поддержать активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

Вечером 1 февраля пикет пройдёт в парке Строителей на пересечении Буденновского проспекта и Филимоновской улицы. Как сообщили организаторы, митинг согласован с властями. Однако активисты просили предоставить им территорию перед входом в парк им. М. Горького. Но в мэрии ответили, что площадка уже занята. Митинг начнётся в 17 часов.

Напомним, в отношении Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Ростовчанка стала первой, к кому была применена эта новая статья. Она появилась в Уголовном кодексе в 2015 году. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на шесть лет.
По решению суда Анастасия Шевченко помещена под домашний арест до 20 марта 2019 года.

Добавим, что накануне у активистки «Открытой России» скончалась в больнице 17-летняя дочь.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.