В Ростове пройдёт пикет в поддержку активистки «Открытой России», помещённой под домашний арест





Представители общественности решили поддержать активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко, в отношении которой возбуждено уголовное дело.



Вечером 1 февраля пикет пройдёт в парке Строителей на пересечении Буденновского проспекта и Филимоновской улицы. Как сообщили организаторы, митинг согласован с властями. Однако активисты просили предоставить им территорию перед входом в парк им. М. Горького. Но в мэрии ответили, что площадка уже занята. Митинг начнётся в 17 часов.



Напомним, в отношении Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Ростовчанка стала первой, к кому была применена эта новая статья. Она появилась в Уголовном кодексе в 2015 году. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на шесть лет.

По решению суда Анастасия Шевченко помещена под домашний арест до 20 марта 2019 года.



Добавим, что накануне у активистки «Открытой России» скончалась в больнице 17-летняя дочь.