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Дочь арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко скончалась в реанимации

Дочь арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко скончалась в реанимации

В больнице города Зверево скончалась дочь активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко.

17-летняя девушка умерла, не приходя в сознание, сообщает DonDay.ru. У неё были врожденные пороки, проблемы с дыханием. В реанимации её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на старания врачей, спасти девушку не удалось.

Точную причину смерти выяснят эксперты. Известно, что у девушки был обструктивный бронхит.

По информации издания, в больнице была мать пациентки Анастасия Шевченко, которая помещена под домашний арест. Женщина находилась под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, старшая дочь Анастасии Шевченко попала в реанимацию 30 января. Её доставили в больницу из интерната для детей с особенностями развития. У 17-летней девушки обострился обструктивный бронхит. В больнице врачи фиксировали у неё остановку сердца.

Добавим, что Ленинский районный суд Ростова поместил активистку «Открытой России» под домашний арест. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

У Анастасии Шевченко есть ещё двое детей — 14-летняя Влада и 7-летний Михаил.

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