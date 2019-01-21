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Активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко суд поместил под домашний арест

Активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко суд поместил под домашний арест

Ленинский районный суд Ростова отправил активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко под домашний арест. Мера пресечения выбрана до 20 марта.
- Сторона защиты ходатайствовала о залоге 500 тысяч рублей, который были готовы внести в этот же день, - рассказали в пресс-службе движения. - Однако судья решил оставить её под арестом, несмотря на наличие на иждивении детей школьного возраста, пожилой матери и взрослой дочери, находящейся на лечении.

Во время нахождения дома Анастасии запрещено пользоваться Интернетом и средствами связи, она не может работать и общаться с кем-либо.

Напомним, в отношении 38-летней активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность нежелательных организаций».

Предыдущую ночь, перед избранием меры пресечения, Анастасия провела в изоляторе.

Активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко суд поместил под домашний арест

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