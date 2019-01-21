Активистку «Открытой России» ростовчанку Анастасию Шевченко суд поместил под домашний арест





Ленинский районный суд Ростова отправил активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко под домашний арест. Мера пресечения выбрана до 20 марта.

- Сторона защиты ходатайствовала о залоге 500 тысяч рублей, который были готовы внести в этот же день, - рассказали в пресс-службе движения. - Однако судья решил оставить её под арестом, несмотря на наличие на иждивении детей школьного возраста, пожилой матери и взрослой дочери, находящейся на лечении.



Во время нахождения дома Анастасии запрещено пользоваться Интернетом и средствами связи, она не может работать и общаться с кем-либо.



Напомним, в отношении 38-летней активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность нежелательных организаций».



Предыдущую ночь, перед избранием меры пресечения, Анастасия провела в изоляторе.



