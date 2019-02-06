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Ростовчане почтут память умершей дочери активистки Анастасии Шевченко

Ростовчане почтут память умершей дочери активистки Анастасии Шевченко
В Ростове почтят память умершей дочери активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Об этом рассказала организатор мероприятия Татьяна Максименко.

В воскресенье, 10 февраля, все желающие смогут прийти к памятнику матери на Театральной площади, чтобы возложить цветы у мемориала и зажечь свечи в память о девочке.

Дочь ростовской активистки умерла 31 января в реанимации. Девочка страдала врожденными пороками и не могла самостоятельно дышать. За день до смерти ей стало плохо, врачи доставили ее в больницу, но спасти не смогли. На похоронах присутствовали только самые близкие. Поэтому все неравнодушные к утрате Анастасии решили собраться вместе и почтить память ее дочери символично у памятника матери.

Напомним, Шевченко задержали в конце января. В отношении нее завели дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Двое суток она провела в изоляторе, после чего по решению суда ее поместили под домашний арест. Анастасия пыталась обжаловать приговор суда и изменить меру пресечения, однако решение суда осталось в силе.

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