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В Ростове прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж

В Ростове прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж
Тысячи жителей Ростова отпраздновали Рождество Христово. Это один из важнейших христианских праздников.

В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы 6 января около 23:00 прошла главная Рождественская служба.

На литургию приходили целыми семьями. Люди ставили свечки, прикладывались к иконам и молились.

Рождественские богослужения прошли в 55 храмах донской столицы.

За безопасностью следили правоохранители и казачьи дружины.
Фото: Ростов ру
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