В Ростове прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж
Тысячи жителей Ростова отпраздновали Рождество Христово. Это один из важнейших христианских праздников.
В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы 6 января около 23:00 прошла главная Рождественская служба.
На литургию приходили целыми семьями. Люди ставили свечки, прикладывались к иконам и молились.
Рождественские богослужения прошли в 55 храмах донской столицы.
За безопасностью следили правоохранители и казачьи дружины.