В Ростове прошел эногастрономический фестиваль «Долина Дона»

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 30 сентября состоялся эногастрономический фестиваль «Долина Дона». Мероприятие организовали при поддержке правительства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.В настоящее время в донском регионе работают 16 лицензионных винодельческих предприятий и хозяйств. Они производят высококачественные вина из традиционных европейских и донских автохтонных сортов винограда.- Нужно отметить, что развитию виноградарско-винодельческой отрасли сегодня уделяется большое внимание, этому способствуют и созданная законодательная база, и комплекс мероприятий, направленных на смещение курса потребления вина в сторону отечественного. Можно с уверенностью сказать, что сегодня возрождается автохтонное виноделие. Отрадно, что в последнее время о донском вине уже знают и говорят, как о высококачественном продукте», - добавил заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.Вина автохтонных сортов винограда обладают особенным ярким вкусом. Высокое качество напитка достигается за счет нескольких факторов: почвенно-климатические условия, сложившийся ассортимент насаждений и технология виноделия. За первое полугодие 2023 года объем производства виноматериалов вырос на 27% по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 518,6 тысячи декалитров. Число тихих вин - до 108 тысяч декалитров. Это на 26% большем, чем за первое полугодие 2022 года.В этом году организаторы предложили участникам узнать большее об отражении темы донского виноделия в литературе и изобразительном искусстве, в том числе участникам напомнили о знаменитом произведении Пушкина «Евгений Онегин». Там писатель воспевал знаменитое игристое цимлянское вино.В рамках фестиваля состоялись презентации-дегустации от донских виноделов. На мероприятии прошли выступления музыкантов, ярмарка фермерской продукции, был установлен фудкорт. Кроме того, желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по культуре потребления вина и винной живописи.Свою продукцию на площадке фестиваля «Долина Дона» региональные производители представляют уже в четвертый раз.- Сегодняшний фестиваль является продолжением цепочки выставочно-ярмарочных мероприятий, которые проводит Минсельхозпрод области с целью популяризации донского виноделия», - добавила во время открытия мероприятия заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Елена Толмосова.Кроме того, в рамках мероприятия производителям вина, которые получили наивысшие баллы по результатам дегустационного конкурса, вручили награды. Члены дегустационной комиссии определили победителей: в номинации «Лучшее игристое вино» победителем стало АО «Цимлянские вина», в номинации «Лучшее вино из автохтонного сорта белого винограда» вперед вышли «Винодельня Ведерников» и «Вина Арпачина» (ООО «ЗеНа»), в номинации «Лучшее вино из автохтонного сорта красного винограда» победителями стали ООО «Вилла Звезда» и «Винодельня Vinabani» (КФХ Химичев Юрий Николаевич), в номинации «Лучшее белое вино (сухое/полусухое)» вперед вырвались ООО ДВХ «Эльбузд», «Лучшее розовое вино» - ООО ДВХ «Эльбузд», «Лучшее выдержанное в дубе красное вино» - «Винодельня Ведерников», «Лучшее сладкое вино» - КФХ Молчанов Николай Вячеславович.Добавим, что в состав дегустационной комиссии вошли профессиональные дегустаторы, а также представители ресторанно-гостиничного бизнеса и общественного питания, которые планируют внести донские вина в меню своих заведений.