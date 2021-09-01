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В Ростове продают пентхаус за миллион долларов

В Ростове продают пентхаус за миллион долларов
ГК СК10 выставил на продажу пентхаус в Ростове. Будущим владельцам предлагают приобрести люксовую квартиру на верхних этажах ЖК «Царское село» за один миллион долларов (73 миллиона рублей). По информации агрегаторов по продаже недвижимости, это самая дорогая квартира в городе.

Общая площадь помещений составляет порядка 440 квадратных метров, из которых 174 занимает терраса. Под жилье отведен весь 14-й этаж. В квартире расположены четыре санузла.

Стоит отметить, что сам ЖК «Царское село» относится к классу люкс. Он стал обладателем престижной премии ТОП ЖК-2021. Кроме того, комплекс признали лучшей новостройкой Ростовской области. На первом этаже дома есть бассейн для жильцов, а также каминная зона, библиотека и спортзал с панорамным остеклением.

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