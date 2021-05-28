За год доход председателя Заксобрания Ростовской области составил 5,2 миллиона рублей

За год доходы председателя Законодательного Собрания Ростовской области выросли на 230 тысяч рублей. Спикер донского парламента Александр Ищенко задекларировал 5,2 миллиона рублей за 2020 год. В 2019 он заработал 5 миллионов рублей. Декларацию о доходах опубликовали 31 мая на сайте ЗС РО.В собственности председателя Заксобрания находится земельный участок под жилищное индивидуальное строительство. Его площадь составляет 185 квадратных метров. Также Ищенко владеет половиной доли на аналогичном земельном участке площадью 950 квадратных метров.В числе имеющейся недвижимости у спикера донского парламента - жилой дом (54,6 квадрата), нежилое помещение (66,3 квадрата) и половина доли жилого дома (191 квадрат). Кроме того, у Александра Ищенко есть квартира в Болгарии. Площадь жилья составляет 65,5 квадратных метров.Супруги и несовершеннолетних детей у спикера донского парламента нет. Ровно как и машины.