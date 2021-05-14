Заместители начальника ГУ МЧС по Ростовской области отчитались о доходах за 2020 год

Заместители начальника ГУ МЧС по Ростовской области опубликовали сведения о доходах за 2020 год. Декларации представлены на сайте ведомства.Замначальника ГУ МЧС по РО по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Дмитрий Саенко заработал 1,4 миллиона рублей. Доход полковника снизился на 100 тысяч по сравнению с предыдущим годом. У замначальника жены нет. Зато есть двое несовершеннолетних детей. В их пользовании находится земельный участок площадью 316 квадратных метров и жилой дом на 72 квадратных метра.Заместитель начальника ГУ МЧС по РО по государственной противопожарной службе Владимир Завер смог заработать чуть меньше миллиона рублей - 969 тысяч. Он является владельцем четырех квартир и доли гаража площадью 225 квадратных метров. У Владимира Завера также есть два автомобиля - «БМВ 318 tds» и «Тойота Королла».Еще один замначальника - по пожарному надзору, а также начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Устин задекларировал 1,7 миллиона рублей. Его доход увеличился почти на 150 тысяч по сравнению с 2019 годом. Полковник внутренней службы не женат. У него нет собственной недвижимости и автомобиля. В пользовании Владимира Устина - только квартира площадью 58 квадратных метров.Замначальника ГУ МЧС по РО Сергей Пряженцев заработал 1,3 миллиона рублей. В собственности полковника внутренней службы - шесть земельных участков. Их общая площадь составляет 108 квадратных метров. Кроме того, у него есть четыре квартиры и жилой дом на 498 квадратных метров. Сергей Пряженцев не женат, но у него есть двое несовершеннолетних детей. В их пользовании находится квартира на 130 квадратных метров.А заместитель начальника по гражданской обороне и защите населения Александр Дегтярев задекларировал почти 1,4 миллиона рублей. Он пользуется квартирой площадью 70 квадратных метров. Своего жилья у Александра Дегтярева нет.Информации о доходах самого начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова и его первого заместителя Алексея Рохлина пока нет.