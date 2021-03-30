ЖК «Царское село» в Ростове-на-Дону стал лучшей новостройкой в регионе

В России определили победителей и призёров в Градостроительном конкурсе новостроек ТОП ЖК-2021. В состязании участвовали 1 346 жилищных комплексов из 75 регионов страны. В финал прошли 643 новостройки от 419 застройщиков.Судьями конкурса были 400 экспертов со всех субъектов России, которые специализируются в сфере жилищного строительства. Каждое здание оценивалось в 133 категориях: наличие на территории ЖК школ, детских садов, поликлиник, работа общественного транспорта, состоянии архитектуры, комфортность и практичность дворов и так далее.В донском регионе лучшей новостройкой стал ЖК «Царское село» от компании-застройщика «СК10» в Ростове-на-Дону. Инновационный комплекс располагается в Ленинском районе на улице 8 Марта. Судьи отметили наличие у ЖК собственного бассейна, спортзала с панорамным остеклением, а также открытые террасы для отдыха на верхних этажах. Также привлёк их внимание сад с ландшафтным дизайном, беседки, каминная зона и библиотека. Одно из важных достоинств в «умного дома» - парковка для жильцов каждой квартиры.«СК10» занимает лидирующее положение в списке застройщиков Ростовской области. Компания возводит современные многоквартирные дома, в которых гармонично сочетаются качество, комфорт и удобство.Помимо этого, в рамках конкурса специалисты выделили жилищный комплекс из Аксая и Батайска. Постройки заняли второе и третье место соответственно.