В Ростове продают четырехкомнатную квартиру Виталия Кушнарева



- Простор пентхауса создает атмосферу загородного дома с потрясающими видами в центре Ростова, - говорится в объявлении. - Высокие потолки, панорамные окна, ориентация на три стороны и шикарные виды на город и реку Дон. Дизайн интерьера разработан итальянским архитектором с использованием дорогих материалов.



Фото: сайт объявлений.

На известном сайте объявлений появилась информация о продаже четырехкомнатной квартиры, принадлежащей министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Пентхаус расположен в престижном жилом комплексе в самом центре города.Эта просторная квартира площадью 336 квадратных метров предлагается за 125 миллионов рублей через агентство по продаже элитной недвижимости. Жилое помещение занимает 22-й этаж комплекса «Ростов Сити» и обладает великолепным видом на Покровский храм, Ростовский музыкальный театр и улицу Пушкинскую, что делает его идеальным местом для проживания любого ростовчанина.В описании квартиры указано, что она оформлена в двух уровнях с безупречной планировкой и дизайнерским ремонтом. Пентхаус включает в себя большую гостиную с камином, просторную кухню, уютную спальню, гардеробную и санузел.Важно отметить, что информация о продаже квартиры появилась спустя несколько суток после ареста ее владельца. Министр транспорта Ростовской области был задержан 24 ноября. Кировский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в незаконном хранении оружия.