В Ростове приостановили движение троллейбусов из-за пожара в автобусе на Стачки
В Ростове-на-Дону из-за пожара в пассажирском автобусе №67 временно приостановили движение трех троллейбусов. В результате ЧП повреждена контактная сеть, сообщили в администрации города.
Приостановлено движение маршрутов №8 и №12 (Центральный рынок - ГПЗ-10), №10 (Центральный рынок - ВОС (Сачки/Машиностроителей).
Как сообщал Rostov.ru, ЧП случилось около 6 часов 26 мая на проспекте Стачки 1902 года. Автобус №67 следовал по маршруту микрорайон Левенцовский - Сельмаш. В какой-то момент транспорт загорелся. Водитель остановил автобус, и пассажиры вышли на улицу. Через несколько минут огонь распространился по всему салону.
Когда на место прибыли пожарные, от транспорта остались лишь металлические конструкции. Восстановлению автобус не подлежит. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Предварительно, причиной воспламенения стала неисправность узлов механизма автобуса.
После публикаций о пожаре в СМИ прокуратура Ростовской области организовала проверку.