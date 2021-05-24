Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Стачки сгорел автобус

В Ростове на Стачки сгорел автобус

В Ростове на проспекте Стачки дотла сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло 26 мая около 6:00 в в районе площади Стачки 1902 года.

Общественный транспорт №67 следующий по маршруту микрорайон Левенцовский- Сельмаш двигался в сторону центра города. Внезапно в автобусе вспыхнул огонь. Шофер остановился и все пассажиры быстро покинули машину.К счастью, никто не пострадал.

Спустя пол часа транспорт удалось полностью потушить, но восстановить его будет уже невозможно. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области предварительной причиной пожара стала неисправность узлов механизма транспортного средства.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.