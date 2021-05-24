В Ростове на Стачки сгорел автобус

В Ростове на проспекте Стачки дотла сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло 26 мая около 6:00 в в районе площади Стачки 1902 года.Общественный транспорт №67 следующий по маршруту микрорайон Левенцовский- Сельмаш двигался в сторону центра города. Внезапно в автобусе вспыхнул огонь. Шофер остановился и все пассажиры быстро покинули машину.К счастью, никто не пострадал.Спустя пол часа транспорт удалось полностью потушить, но восстановить его будет уже невозможно. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области предварительной причиной пожара стала неисправность узлов механизма транспортного средства.