Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в автобусе на Стачки в Ростове

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в автобусе на Стачки в Ростове
После возгорания пассажирского автобуса №67 в Ростове-на-Дону прокуратура организовала проверку. ЧП случилось ранним утром 26 мая на проспекте Стачки 1902 года.

Общественный транспорт следовал по маршруту микрорайон Левенцовский - Сельмаш. Внезапно автобус загорелся. Водитель сразу остановил транспорт, и все пассажиры выбежали на улицу.

Когда спасатели прибыли на место, автобус уже догорал. От него остались только обгоревшие металлические конструкции. Восстановить автобус уже будет невозможно. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность узлов механизма транспортного средства.

- После публикаций в СМИ о ЧП организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.