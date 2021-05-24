Прокуратура проводит проверку по факту пожара в автобусе на Стачки в Ростове
После возгорания пассажирского автобуса №67 в Ростове-на-Дону прокуратура организовала проверку. ЧП случилось ранним утром 26 мая на проспекте Стачки 1902 года.
Общественный транспорт следовал по маршруту микрорайон Левенцовский - Сельмаш. Внезапно автобус загорелся. Водитель сразу остановил транспорт, и все пассажиры выбежали на улицу.
Когда спасатели прибыли на место, автобус уже догорал. От него остались только обгоревшие металлические конструкции. Восстановить автобус уже будет невозможно. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Предварительно, причиной пожара стала неисправность узлов механизма транспортного средства.
- После публикаций в СМИ о ЧП организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.