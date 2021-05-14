В Ростове после пожара восстановили движение троллейбусов на Стачки
В Ростове восстановили движение троллейбусов на проспекте Стачки. Транспорт начал курсировать по прежнему маршруту утром 16 мая.
Ранее движение троллейбусов было невозможно из-за поврежденной контактной сети. ЧП случилось вечером 15 мая. Тогда оборвался провод, и опорная деталь пробила крышу пассажирского автобуса № 40, который ехал в сторону Центрального рынка. Водитель сразу же остановил транспорт. Люди вышли на улицу, а через несколько минут весь автобус охватило пламенем.
Когда на место приехали спасатели, от автобуса остались только металлические конструкции. Огонь поднимался до линии электропередачи. Пламя повредило сотни метров контактной сети. Ее обесточили, поэтому троллейбусы туда не могли доехать. Утром 16 мая сеть восстановили.
Фото: Ростовская область сегодня.
В результате пожара были повреждены сотни метров контактной сети. Их обесточили в целях безопасности, поэтому троллейбусы туда временно не ходили. Утром 16 мая движение троллейбусов было восстановлено.