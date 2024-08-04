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На Ростовскую область обрушатся сильные дожди 5 августа

На Ростовскую область обрушатся сильные дожди 5 августа
В начале новой рабочей недели в Ростовской области прогнозируются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. В донском ГУ МЧС объявили на 5 августа штормовое предупреждение.

Помимо осадков, в регионе ожидается ураганный ветер. Скорость порывов воздуха усилится до 24 метров в секунду. Это может спровоцировать различные ЧП: обрушения деревьев, обрывы линий электропередачи и т. д.

Жителей и гостей области просят воздержаться от длительных поездок во время непогоды.
Фото: Ростов.Ру
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