На Ростовскую область обрушатся сильные дожди 5 августа

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В начале новой рабочей недели в Ростовской области прогнозируются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. В донском ГУ МЧС объявили на 5 августа штормовое предупреждение.Помимо осадков, в регионе ожидается ураганный ветер. Скорость порывов воздуха усилится до 24 метров в секунду. Это может спровоцировать различные ЧП: обрушения деревьев, обрывы линий электропередачи и т. д.Жителей и гостей области просят воздержаться от длительных поездок во время непогоды.