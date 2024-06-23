Ливни с градом обрушатся на Ростовскую область 24 и 25 июня

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В Ростовской области 24 и 25 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.По прогнозу синоптиков, на регион обрушатся сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Скорость потоков воздуха составит до 23 метров в секунду. Ветер такой силы способен привести к обрушению деревьев и рекламных конструкций.Водителям рекомендуют парковать автомобили в специально отведенных местах или подальше от громоздких объектов.