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После засухи Ростовскую область накроют сильные дожди

После засухи Ростовскую область накроют сильные дожди
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Информация размещена на сайте донского ГУ МЧС.

Ливни в сочетании с грозой и градом обрушатся на регион 5 и 6 июля. Помимо осадков усилится ветер — до 23 метров в секунду. Потоки воздуха такой силы способны повалить деревья и привести к обрушению рекламных щитов и других конструкций.

Водителям рекомендуют парковать машины на открытых площадках. Пешеходам не советуют прогуливаться в рощах, парках и других местах с большим количеством деревьев.
Фото: Ростов.Ру
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