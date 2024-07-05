После засухи Ростовскую область накроют сильные дожди

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Информация размещена на сайте донского ГУ МЧС.Ливни в сочетании с грозой и градом обрушатся на регион 5 и 6 июля. Помимо осадков усилится ветер — до 23 метров в секунду. Потоки воздуха такой силы способны повалить деревья и привести к обрушению рекламных щитов и других конструкций.Водителям рекомендуют парковать машины на открытых площадках. Пешеходам не советуют прогуливаться в рощах, парках и других местах с большим количеством деревьев.