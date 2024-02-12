В Ростовском доме журналистов прошла презентация книги о Нахичевани-на-Дону

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В Ростовском доме журналистов 11 февраля состоялась презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп». Произведение состоит из двух частей. Первая написана врачом и краеведом Георгием Бадыковым. Он автор нескольких книг об истории Нахичевани-на-Дону. Однако в этот раз Георгий Минасович решил обратиться к прошлому в иной форме.- Я придумал сюжет, который вполне мог быть и реальностью, - рассказал автор. – В Нахичевани снесли старый дом. И под руинами обнаружили «клад». Вместо сокровищ там оказались рукописи человека, который уже после революции решил рассказать о жизни города, в котором он родился, вырос и жил. Его зовут Григор Минасович Богданян. Свои записи он сделал в 1921 году. Нахичевань-на-Дону тогда еще была самостоятельным городом. Но автор чувствовал, что скоро он будет присоединен к Ростову…Помимо главного героя, другие детали в зарисовках являются документально установленными фактами. Показана жизнь донских армян, их быт и традиции, а также романтические герои и трагические истории. Эту информацию он взял из архивов и представил читателю в виде 20 небольших зарисовок. Можно назвать это документальными свидетельствами в художественной форме.Автор второй части книги, журналист Григорий Миронов , представил читателям серию рассказов. Всего они включают 12 историй. Время разное как и герои, однако это по-прежнему место где вырос автор.Некоторые из рассказов даже могли бы стать сценарием для короткого фильма. К примеру, как рассказ «Рай дяди Давида». Это история о человеке, который понял истинный смысл жизни и смерти.