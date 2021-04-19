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В Ростове превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

В Ростове превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
В Ростове ОРВИ заболели 4 430 человек. За последнюю неделю показатель зараженных на 10 тысяч горожан составляет 39,1 - на 3,9% выше эпидемиологического порога. В возрастной категории старше 15 лет показатель превысил толерантные уровни на 53,9%. Актуальные данные появились 21 апреля на сайте Роспотребнадзора.

Всего в донском регионе зафиксировали 12 825 случаев заболевания ОРВИ (30,5 на 10 тысяч населения). Этот показатель оказался на 23,3% ниже эпидпорога. Однако число госпитализированных людей с ОРВИ увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Если раньше в госпитализации нуждался 141 человек, то за минувшие семь дней в больницы попали 208 дончан (на 47,5% больше).

Основными признаками ОРВИ являются повышенная температура, кашель, воспаление в горле, озноб, головная боль и ломота в теле. Самый распространенный симптом - насморк. Людям, заболевшим ОРВИ, не стоит заниматься самолечением. Если появляется недомогание, рекомендуется сразу обратиться к врачу.

Фото: HOLA News.

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