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В Ростове почти на 20% превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ

В Ростове почти на 20% превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ
В Ростовской области продолжают болеть острыми респираторно-вирусными болезнями. Региональный Роспотребнадзор подсчитал, сколько дончан заразились ОРВИ за последнюю неделю.

С 23 по 29 ноября в донском регионе ОРВИ подхватили 17,2 тысячи человек. Несмотря на достаточно высокий уровень заболеваемости, этот показатель находится на уровне эпидемиологического порога.

В Ростове-на-Дону насчитывается 35% от общего количества заболевших - это шесть тысяч человек. Примечательно, что этот показатель выше эпидемиологического порога на 19,2%. Большинство заболевших составляют люди от 15 лет и старше. При этом ни одно учебное заведение донской столицы из-за ОРВИ не было закрыто на карантин.

Выросло и количество госпитализаций людей с сезонными заболеваниями. По сравнению с прошлой неделей этот показатель вырос на 25%.

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