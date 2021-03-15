В Ростове предложили убрать завешенные баннерами дома
Общественники попросили властей Ростова-на-Дону убрать баннеры, которыми завешены аварийные дома. С таким обращением выступили ростовчане 17 марта на совещании по вопросу сохранения исторического облика центральной части города Ростова-на-Дону.
По мнению горожан, удручающий вид баннеров с облезлой краской - только полбеды. Баннеры представляют опасность для людей, так как за ними зачастую прячется большое количества мусора и незакрепленных конструкций.
В связи с этим ростовчане попросили властей города снять с аварийных домов баннера, а для безопасности прохожих законсервировать первые этажи, проходы и лестницы.
Тенденция прятать исторические, но внешне уродливые, здания Ростова начали накануне ЧМ-2018. Первым стал дом Врангеля. Фасад завесили желто-белой шторой, скрыв от глаз гостей города историческое здание одного один из главных руководителей Белого движения. Вслед за этим убожеские занавески появились в разных частях города. Особенно комично смотрелись дома, на которых слабо закрепленные баннера отваливались, оголяя все аварийные «прелести» домов.