Ростовчане просят остановить возведение очередной высотки в исторической части города



В центре Ростова на берегу Дона планируется возведение очередной высотки. 32-этажное здание готовятся возвести по адресу: улица Береговая, 71-75.



Узнав об этом, ростовчане забили тревогу. Рядом с будущей многоэтажкой находится склад мельницы Парамонова. Здание второй половины 19-го века отлично сохранилось и эксплуатировалось до наших дней. Однако, несмотря на явную историческую ценность, здание не является памятником.

- С Парамоновскими складами сложилась очень интересная история. Та часть комплекса, которая сильно разрушена, имеет статус памятника и охраняется законом, - рассказал председатель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. – Это же здание объектом культурного наследия не является, поэтому и зоны, ограничивающие строительство вокруг него, не определены.



Тем не менее горожане требуют запретить возведение высотки. Помимо находящегося рядом исторического здания, существуют и другие аргументы против стройки.

«Планируемый ЖК исказит силуэтность Ростова, перекроет вид на доминанту и символ города - стелу «Освободителям Ростова» на Театральной площади. Узкие улицы исторического центра города не рассчитаны на большой автомобильный трафик, - пишет автор петиции против строительства многоэтажного дома Наталья Раевская.



Ещё один довод против – это выход к реке. Потенциальным покупателям квартир в новостройке обещают закрытую территорию и выход к реке. То есть у ростовчан планируют отнять ещё один кусок берега реки.



Отметим, что возвести жильё комфорт-класса на берегу Дона планирует компания МСК (Московская строительная компания). Этот же застройщик собирался построить высотку на месте фонтана у гостиницы «Амакс» на улице Ленина. Компания даже получила у департамента архитектуры Ростова разрешение. Тогда только лишь под нажимом общественности разрешение удалось отозвать, за что МСК подала в суд на департамент.



Добавим, что в Ростове не первый год обсуждается запрет на точечную застройку. Каждый вновь приходящий мэр обещает жестко с ней бороться.



На деле же именно в Ростове у застройщиков есть все шансы возвести элитные высотки в любом месте, будь то исторический центр или живописный берег Дона. В донской столице они вряд ли столкнутся с чиновничьими препонами. Разрешения на строительство выдаются, не считаясь ни с историческим обликом, ни с архитектурной средой, ни с безопасностью, ни со здравым смыслом.



Примечательно, что за день до публикации петиции на сайте ростовской мэрии появился пресс-релиз о сохранении исторического облика Ростова. Текст содержит такую фразу: «Сохранение исторического и архитектурного вида зданий центральной части - одна из главных задач Администрации города Ростова-на-Дону». Это ещё одна иллюстрация к том, что в администрации Ростова умеют лишь красиво писать, но не делать.