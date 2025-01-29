В Ростове предложили изменить автобусный маршрут № 84
Ростовчанам предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 84. Он связывает Главный автовокзал с ЖК «Вересаево». Опрос опубликовал Департамент транспорта Ростова 29 января.
Власти предлагают продлить маршрут по улице Берберовской примерно до садового товарищества «Восток». Основной маршрут останется прежним.
Проголосовать за новую схему можно на портале «Активный ростовчанин». Опрос завершится 7 февраля. По его результатам будет принято решение.