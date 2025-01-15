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Ростовчанам предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 38

Ростовчанам предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 38
Ростовчанам предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 38 Институт сервиса – Центральный рынок. Опрос был опубликован 14 января в разделе «Активный ростовчанин» на сайте администрации города.

Планируется, что автобус будет следовать через Северный рынок по следующим маршрутам в обоих направлениях: по улицам Евдокимова, Космонавтов и Волкова, а также в направлении Центрального рынка по переулкам Ставропольскому, Ашхабадскому и проспекту Ленина.

До 23 января можно проголосовать за или против изменения схемы движения автобуса на сервисе «Активный ростовчанин».
Фото: Ростов ру
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