Ростовчанам предложили проголосовать за продление автобусного маршрута № 72
Жителям Ростова-на-Дону предложили проголосовать за изменение автобусного маршрута № 72 завод «Эмпилс» – ЖК «Европейский». Соответствующий опрос опубликовали 14 января в разделе «Активный ростовчанин».
Маршрут предлагают продлить по улице 2-й Краснодарской и Коммунистическому проспекту до улицы Малиновского.
Новая схема маршрута выглядит таким образом: завод «Эмпилс» – переулок 1-й Машиностроительный – улица Малиновского – улица Еременко – улица Зорге – проспект Коммунистический – улица Малиновского – улица 2-я Краснодарская – улица Тружеников – улица 1-я Краснодарская – улица 3-я Круговая – улица Батуринская – ЖК «Европейский» – улица Батуринская – улица 3-я Круговая – улица 2-я Краснодарская – Безымянный проезд – проспект Коммунистический – улица Зорге – улица Еременко – улица Малиновского – переулок 1-й Машиностроительный – завод «Эмпилс».
Действующая схема маршрута выглядит так: завод «Эмпилс» – переулок 1-й Машиностроительный – улица Малиновского – улица Еременко – улица Зорге – проспект Коммунистический – улица Города Ле-Ман – улица 2-я Краснодарская – улица Тружеников – улица 1-я Краснодарская – улица 3-я Круговая – улица Батуринская – ЖК «Европейский» – улица Батуринская – улица 3-я Круговая – улица 2-я Краснодарская – улица Города Ле-Ман – проспект Коммунистический – улица Зорге – улица Еременко – улица Малиновского – переулок 1-й Машиностроительный – завод «Эмпилс».