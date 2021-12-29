В Ростове православные жители празднуют Рождество: видео

Фото и видео: DonDay.ru.

Православные жители Ростова празднуют Рождество Христово. Литургия началась 6 января около 23:30 в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном на Соборной площади.Территорию храма оцепили ограждениями. На входе правоохранители проверяют личные вещи прихожан и следят за соблюдением антиковидных мер. Чтобы попасть на один из главных православных праздников QR-код не нужен: достаточно маски. Средства защиты носят даже церковнослужители.Тем не менее, соблюдать социальную дистанцию оказалось сложно физически. Места недостаточно, чтобы вместить сотни людей сразу. Прихожане кучкуются и стоят в толпе.Все желающие могут поставить свечу и приложиться к иконе. Ее обрабатывают дезинфицирующим средством после каждого человека, поэтому можно не беспокоиться о безопасности.Среди прихожан можно встретить губернатора Ростовской области. Он также поздравил православных жителей города с Рождеством Христовым.