Рождественское богослужение в соборе Ростова: фоторепортаж

В 2021 году Рождественское богослужение в Ростове проходит в режиме онлайн. Хотя двери храмов открыты для прихожан при условии, что будут соблюдены санитарные нормы. В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы служба началась 6 января в 23:40 и продлится несколько часов. Об атмосфере одного из главных православных праздников с места событий рассказал DonDay.ru.Попасть на территорию храма можно только через спецпункты, где правоохранители проверяют личные вещи, а также наличие масок и других защитных средств.Прихожан впускают только в масках. На входе предупреждают о соблюдении социальной дистанции. Прикладываться к иконам разрешено, поскольку их постоянно дезинфицируют. Температуру у гостей не проверяют.В масках - даже церковнослужители.Однако людей много, и соблюдать дистанцию в полтора-два метра практически невозможно.Для тех, кто не смог попасть на службу, идёт онлайн-трансляция на местном канале.