В Ростове потратят 4,9 миллиона рублей на ликвидацию свалок в городских лесах

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Почти 5 миллионов рублей выделят из бюджета Ростова на ликвидацию свалок в городских лесах. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы. Известно, что подрядчику предстоит убрать все свалочные очаги и предоставить фотоотчет с указанием адресов и времени. Завершить работу нужно до 30 ноября 2024 года.В документах не указаны ни площадь, ни количество лесов, ни место утилизации. Также непонятно, как исполнитель будет следить за тем, чтобы мусор не вываливался в пути следования из машины.Точная сумма контракта составляет 4,88 миллиона рублей.