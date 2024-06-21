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В Ростове потратят 4,9 миллиона рублей на ликвидацию свалок в городских лесах

В Ростове потратят 4,9 миллиона рублей на ликвидацию свалок в городских лесах
Почти 5 миллионов рублей выделят из бюджета Ростова на ликвидацию свалок в городских лесах. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы. Известно, что подрядчику предстоит убрать все свалочные очаги и предоставить фотоотчет с указанием адресов и времени. Завершить работу нужно до 30 ноября 2024 года.

В документах не указаны ни площадь, ни количество лесов, ни место утилизации. Также непонятно, как исполнитель будет следить за тем, чтобы мусор не вываливался в пути следования из машины.

Точная сумма контракта составляет 4,88 миллиона рублей.
Фото: соцсети.
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