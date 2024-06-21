В Ростове потратят 4,9 миллиона рублей на ликвидацию свалок в городских лесах
Почти 5 миллионов рублей выделят из бюджета Ростова на ликвидацию свалок в городских лесах. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы. Известно, что подрядчику предстоит убрать все свалочные очаги и предоставить фотоотчет с указанием адресов и времени. Завершить работу нужно до 30 ноября 2024 года.
В документах не указаны ни площадь, ни количество лесов, ни место утилизации. Также непонятно, как исполнитель будет следить за тем, чтобы мусор не вываливался в пути следования из машины.
Точная сумма контракта составляет 4,88 миллиона рублей.