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В Ростове после публикаций в СМИ устранили провал асфальта на Сельмаше

В Ростове после публикаций в СМИ устранили провал асфальта на Сельмаше
В Ростове на Сельмаше устранили провал асфальта. Яма спровоцировала огромные пробки на улице Страны Советов днем 25 октября.

Как сообщал Rostov.ru, асфальт провалился в районе дома № 46 на улице Страны Советов. Автомобилисты огородили опасный участок с помощью веток и картона. Так шансов заранее увидеть яму и объехать ее стало намного больше.

После публикаций об этом в СМИ яму ликвидировали. Как выяснилось, там обрушился свод коллектора. К вечеру того же дня специалисты водоканала заменили аварийный фрагмент трубопровода и заасфальтировали участок дороги.
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