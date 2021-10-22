В Ростове после публикаций в СМИ устранили провал асфальта на Сельмаше
В Ростове на Сельмаше устранили провал асфальта. Яма спровоцировала огромные пробки на улице Страны Советов днем 25 октября.
Как сообщал Rostov.ru, асфальт провалился в районе дома № 46 на улице Страны Советов. Автомобилисты огородили опасный участок с помощью веток и картона. Так шансов заранее увидеть яму и объехать ее стало намного больше.
После публикаций об этом в СМИ яму ликвидировали. Как выяснилось, там обрушился свод коллектора. К вечеру того же дня специалисты водоканала заменили аварийный фрагмент трубопровода и заасфальтировали участок дороги.