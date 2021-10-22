В Ростове из-за провала в асфальте на Сельмаше образовалась огромная пробка

В Ростове из-за провала в асфальте на Сельмаше сотни автомобилистов попали в огромную пробку. О заторе утром 25 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.Асфальт провалился в районе дома № 46 на улице Страны Советов. Автомобилисты огородили опасный участок с помощью веток и картона. Так шансов заранее увидеть яму и объехать ее стало намного больше.Из-за огромной ямы посреди проезжей части на улице Страны Советов образовалась пробка. Затор тянется от улицы Троллейбусной до кольца на площади Страны Советов. Аналогичная ситуация - и на улице Менжинского. Там затруднено движение от переулка Комитетского до остановки «Детский комбинат». Протяженность составляет несколько километров.Чтобы не стоять в пробках, автомобилистам стоит заранее найти пути объезда.