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В Ростове в середине ноября закроют движение на Зелёный остров

В Ростове в середине ноября закроют движение на Зелёный остров

С середины ноября движение на Зелёный остров будет прекращено. Об этом сообщили в
муниципальном специализированном предприятии по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений.

Понтонный мост, связывающий остров с городом, уберут на зиму 11 ноября. Переправа будет восстановлена только весной. Стационарного моста через Дон до сих пор нет. Его обещали построить после ЧП, которое произошло прошлой осенью.

Напомним, 4 ноября 2018 года несколько секций металлического моста затонули. Это был выходной день. Многие ростовчане отправились на Зелёный остров, чтобы отдохнуть на природе, однако обратно вернуться не смогли. Людей эвакуировали на лодках, а машины - спецтехникой.

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