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В Ростове поменяется схема движения автобуса №38

В Ростове поменяется схема движения автобуса №38
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса №38 маршрута «Институт сервиса – Центральный Рынок». Изменения вступят в силу с 22 февраля. Информация об этом появилась на сайте Департамента городского транспорта.

С 22 февраля вместо улицы Цезаря Кунникова в центр автобус будет следовать по Ставропольскому и Ашхабадскому переулку. Затем транспорт повернёт на проспект Ленина. Дальше по старой схеме автобус будет двигаться по улице Шеболдаева.

Изменения будут установлены и на маршруте из центра города. Общественный транспорт будет делать заезд к Северному рынку через улицу Евдокимова, проспект Космонавтов и улицу Волкова.
Фото: Департамента городского транспорта
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