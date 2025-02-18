В Ростове поменяется схема движения автобуса №38

Фото: Департамента городского транспорта

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса №38 маршрута «Институт сервиса – Центральный Рынок». Изменения вступят в силу с 22 февраля. Информация об этом появилась на сайте Департамента городского транспорта.С 22 февраля вместо улицы Цезаря Кунникова в центр автобус будет следовать по Ставропольскому и Ашхабадскому переулку. Затем транспорт повернёт на проспект Ленина. Дальше по старой схеме автобус будет двигаться по улице Шеболдаева.Изменения будут установлены и на маршруте из центра города. Общественный транспорт будет делать заезд к Северному рынку через улицу Евдокимова, проспект Космонавтов и улицу Волкова.