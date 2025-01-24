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В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию

В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию
В Ростове-на-Дону полицейские накрыли сеть вебкам-студий. Информацию об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Установлено, что жительница Саратова открыла несколько вебкам-студий. Они располагались в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Саратове. 10 моделей выполняли интимные желания иностранных граждан. Разговор происходил по видеосвязи. Средства между девушками распределяли два администратора.

На месте были проведены обыски, там нашли доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», - сказано в сообщении.

Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. А предполагаемому лидеру группы – в виде запрета на определенные действия.
Фото: Ирина Волк
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