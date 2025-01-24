В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию

Фото: Ирина Волк

В Ростове-на-Дону полицейские накрыли сеть вебкам-студий. Информацию об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.Установлено, что жительница Саратова открыла несколько вебкам-студий. Они располагались в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Саратове. 10 моделей выполняли интимные желания иностранных граждан. Разговор происходил по видеосвязи. Средства между девушками распределяли два администратора.На месте были проведены обыски, там нашли доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», - сказано в сообщении.Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. А предполагаемому лидеру группы – в виде запрета на определенные действия.