В Ростовской области зафиксировали загрязнение ручья Ерик сточными водами

Фото: Батайское время

В Ростовской области зафиксирован факт загрязнения ручья Ерик сточными водами. Информацию об этом инциденте предоставило издание «Батайское время».На видеозаписи, отправленной жителями Батайска 13 июня, отчетливо видно, как водная поверхность покрыта слоем мутной пленки и пеной. Кроме того, прилегающая территория завалена горами бытового мусора.- Вода приобрела мутный оттенок и издает невыносимый запах канализации, из-за чего нам практически нечем дышать, - выразила свое негодование местная жительница. - С наступлением жаркой погоды этот запах становится еще более интенсивным.Стоит отметить, что подобные случаи здесь происходят довольно часто. Жители пытаются противостоять незаконным сбросам, обращаясь в различные органы, однако сбросы продолжаются.