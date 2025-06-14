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Восемь лет колонии строгого режима дали жителю Ростовской области за убийство друга

Восемь лет колонии строгого режима дали жителю Ростовской области за убийство друга

За ревностное убийство приятеля житель Ростовской области ближайшие восемь лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Трагическое событие произошло в феврале 2025 года на территории Мартыновского района.

По данным, опубликованным Следственным комитетом Ростовской области, 46-летний мужчина, зарегистрированный по улице Комсомольской в слободе Большая Орловка, в ходе совместного распития спиртных напитков и дружеской беседы со своим 37-летним товарищем испытал приступ ревности. Причиной стало внимание приятеля к его даме сердца, что повлекло за собой вспышку агрессии. Не совладав с эмоциями, мужчина схватил кухонный нож и нанес им смертельные раны своему гостю. От полученных повреждений потерпевший скончался прямо на месте происшествия.

В прокуратуре Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела в отношении виновного по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Приговором суда преступнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: СУ СК Ростовской области
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