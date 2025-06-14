Восемь лет колонии строгого режима дали жителю Ростовской области за убийство друга

Фото: СУ СК Ростовской области

За ревностное убийство приятеля житель Ростовской области ближайшие восемь лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Трагическое событие произошло в феврале 2025 года на территории Мартыновского района.По данным, опубликованным Следственным комитетом Ростовской области, 46-летний мужчина, зарегистрированный по улице Комсомольской в слободе Большая Орловка, в ходе совместного распития спиртных напитков и дружеской беседы со своим 37-летним товарищем испытал приступ ревности. Причиной стало внимание приятеля к его даме сердца, что повлекло за собой вспышку агрессии. Не совладав с эмоциями, мужчина схватил кухонный нож и нанес им смертельные раны своему гостю. От полученных повреждений потерпевший скончался прямо на месте происшествия.В прокуратуре Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела в отношении виновного по статье, предусматривающей ответственность за убийство.Приговором суда преступнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.