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В Ростовской области на трассе завалилась на бок фура с черешней

В Ростовской области на трассе завалилась на бок фура с черешней

В Ростовской области на автодороге перевернулся грузовик, перевозивший черешню. Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы свидетелями в онлайн-сообществах.

Согласно информации, полученной от очевидцев, авария случилась рано утром 14 июня на трассе, соединяющей Ростов и Таганрог, вблизи населенного пункта Хапры. Большегрузная машина неожиданно опрокинулась на бок, что привело к рассыпанию всего содержимого кузова на дорогу.

Информация о пострадавших в результате данного инцидента отсутствует. На данный момент официальные органы не предоставили каких-либо комментариев относительно произошедшего.
Фото: Соцсети
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