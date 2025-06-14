В Ростовской области на трассе завалилась на бок фура с черешней

Фото: Соцсети

В Ростовской области на автодороге перевернулся грузовик, перевозивший черешню. Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы свидетелями в онлайн-сообществах.Согласно информации, полученной от очевидцев, авария случилась рано утром 14 июня на трассе, соединяющей Ростов и Таганрог, вблизи населенного пункта Хапры. Большегрузная машина неожиданно опрокинулась на бок, что привело к рассыпанию всего содержимого кузова на дорогу.Информация о пострадавших в результате данного инцидента отсутствует. На данный момент официальные органы не предоставили каких-либо комментариев относительно произошедшего.