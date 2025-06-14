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В Ростовском зоопарке пополнение: у пары черных лебедей вылупились 7 птенцов

В Ростовском зоопарке пополнение: у пары черных лебедей вылупились 7 птенцов

В Ростовском зоопарке пополнение: у пары черных лебедей появилось на свет семеро детенышей. Работники зоопарка опубликовали умилительные фотографии 14 июня.

Маленькие лебеди вылупились из яиц еще 2 июня. Все семеро птенцов повсюду следуют за своими родителями, которые внимательно охраняют их.

Лада и Ледис – опытная пара. Самка, черный австралийский лебедь, является старожилом зоопарка, ведь она родилась еще в 1993 году. Самец появился на свет в 2007 году.

На следующий день после вылупления птенцов, как и полагается, специалисты провели ветеринарный осмотр молодых лебедей. С птенцами все в порядке, они здоровы и хорошо развиваются.
Фото: скриншот
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