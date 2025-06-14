В Приамурье будут судить ростовчанина, по вине которого в ДТП погибла целая семья

Фото: прокуратура Амурской области

Водитель грузового автомобиля из Ростова-на-Дону, будет привлечен к судебной ответственности в Архаринском районе Амурской области. Из-за ДТП с его участием погибли трое жителей Амурской области, в том числе дети. Об этом сообщили представители пресс-службы областной прокуратуры.Эта трагическая авария произошла в сентябре 2024 года неподалеку от Тарманчукана на автодороге «Амур». Согласно предварительной информации, 64-летний водитель грузового автомобиля марки «Чакман» с прицепом из Ростова-на-Дону, предпринял попытку обгона. Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, он спровоцировал столкновение с автомобилем марки «Тойота», в салоне которого находилась молодая женщина с тремя детьми.В результате столкновения погибли женщина, управлявшая легковым автомобилем, ее несовершеннолетний брат и младенец. Еще один ребенок получил серьезные повреждения, которые были классифицированы как тяжкий вред здоровью.По информации прокуратуры, расследование установило, что в момент ДТП водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением медикаментов, что оказало пагубное воздействие на скорость его реакции и способность концентрировать внимание.В отношении жителя Ростова-на-Дону было инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения ..., совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Собранные материалы дела переданы в суд для вынесения решения.За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а также запрет на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности на период до трех лет.