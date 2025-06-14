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Житель Ростова-на-Дону пострадал в массовой аварии под Буденновском

Житель Ростова-на-Дону пострадал в массовой аварии под Буденновском

В окрестностях Буденновска зафиксировано серьезное ДТП, в котором пострадал житель Ростова-на-Дону. Данные сведения предоставлены региональным управлением ГИБДД.

Происшествие имело место утром 13 июня неподалеку от въезда в город Буденновск. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля марки «Форд», находясь за рулем, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза. Это привело к тому, что «Форд» на полном ходу врезался в грузовой автомобиль. После первичного столкновения произошло еще одно – автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 56-летний мужчина, также стал участником аварии.

Согласно данным, полученным из местного отдела ГИБДД, в результате данного инцидента получили телесные повреждения 48-летний житель Ростова, управлявший грузовиком, и 56-летний водитель «Лады Гранты».

Согласно информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, установлено, что водитель автомобиля «Форд» ранее был лишен права управления транспортным средством. За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, а именно 19 раз.
Фото: ГАИ по СК
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