Ростовская область оказалась в числе лидеров по заболеванию корью в 2024

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По данным Роспотребнадзора, в 2024 году Ростовская область оказалась в числе лидеров по числу зафиксированных случаев кори, войдя в первую пятерку российских регионов. За минувший год в области было зарегистрировано 1639 заболевших корью, что соответствует показателю 39,41 случая на каждые 100 тысяч жителей.Дети представляют собой наиболее уязвимую категорию, поскольку на них приходится примерно 70% всех зарегистрированных случаев заражения. Корь – это острое и чрезвычайно заразное заболевание, несущее серьезную опасность как для детского, так и для взрослого населения.На начальной стадии развития болезни у инфицированного человека проявляются такие признаки, как общая утомляемость, снижение работоспособности, потеря аппетита, нарушения сна и неприятные ощущения в области глаз. В ряде случаев возможно появление отечности нижних век, заложенности носа и повышение температуры тела до 39 градусов. Позднее к указанным симптомам присоединяются болевые ощущения в горле, непродуктивный кашель, затрудненное дыхание, дискомфорт в животе и типичная коревая сыпь.