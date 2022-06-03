Житель Ростовской области пойдет под суд за интимную переписку с подростком

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области 33-летний мужчина предстанет перед судом за интимную переписку с 14-летней девочкой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».В июле 2021 года житель Чалтыря переписывался с девочкой-подростком. Они вели разговоры на сексуальные темы, мужчина отправлял ей свои фото в обнаженном виде. Когда об этом узнали родители школьницы, то сразу обратились в полицию.Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Почти год он с подпиской о невыезде и надлежащим поведением ждал суда. По информации СУ СКР по Ростовской области, расследование завершено, а дело передано в суд.