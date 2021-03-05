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В Ростове похолодает до -9

В Ростове похолодает до -9
Мороз до -9 градусов обещают ростовчанам в короткую рабочую неделю. Прогноз на ближайшие четыре рабочих дня составили в Ростовском гидрометцентре.

Во вторник, 9 марта, будет дождливо. В некоторых районах региона выпадет снег. Днем столбики термометров покажут +3 градуса, а ночью опустятся до -5. Днем в среду будет выше нуля.

В ночь со среды на четверг похолодает еще сильнее. Днем будет облачно, обещают до -2. Заморозки прогнозируют в ночь на пятницу, 12 марта. Температура воздуха опустится до -9 градусов, днем – до -2.

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